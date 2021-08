Projeto do MP defende que em bairro iluminado a comunidade tem mais segurança

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Gestão Estratégica e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, promove a atividade on-line MP Talks Estratégia e Projetos – Alegrete: Mais Luz, Mais Segurança com o objetivo de apresentar o projeto Alegrete: Mais Luz, Mais Segurança que apresenta a tese de que a melhoria da iluminação pública tem importante repercussão nos problemas de segurança pública.

O Projeto de autoria do Promotor de Justiça Criminal da Comarca de Alegrete, Rodrigo Alberto Wolf Piton, pontua que foi realizado um levantamento dos bairros do Município de Alegrete com maior número de ocorrência policiais registradas no período noturno, com sugestão ao referido Município para melhoria da iluminação pública, nos espaços públicos dos referidos bairros, com o objetivo de diminuir a criminalidade, acarretando em maior sensação de segurança e de bem-estar na comunidade.

Data: 03 de setembro de 2021.

Horário: Das 10h às 11h30min.

Local: Transmissão via internet

Endereço: Sala do CEAFONLINE

FACILITADORES

Rodrigo Alberto Wolf Piton – Promotor de Justiça Criminal da Comarca de Alegrete

Rafael Echeverria Borba – Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Alegrete

Abertura:

Martha Silva Beltrame – Promotora de Justiça do MORS e Diretora do CEAF

MEDIADORA

Janine Borges Soares – Promotora de Justiça do MPRS e Coordenadora do Executivo de Gestão Estratégica e Projetos.

Caso o número de acessos ultrapasse a capacidade da sala, os interessados poderão acompanhar a capacitação pelo canal do CEAF/MPRS no YouTube, pelo link: Canal do CEAF/MPRS no Youtube (SEM direito à certificação).