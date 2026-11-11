Projeto “Eu Enxergo Sinais” promove encontro sobre proteção de crianças e adolescentes na internet

Na próxima quarta-feira (18), Alegrete receberá uma atividade voltada à prevenção do aliciamento de crianças e adolescentes para a violência extrema no ambiente digital. O encontro integra o Projeto “Eu Enxergo Sinais | Reconhecer para proteger”, promovido pelo Ministério Público.

A iniciativa busca orientar famílias, educadores e a comunidade sobre como identificar sinais de alerta, reconhecer possíveis situações de risco e fortalecer a proteção de crianças e adolescentes também na internet e demais setores da sociedade.

A atividade será conduzida pelo Dr. Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça e coordenador do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema (NUPVE), que abordará estratégias de prevenção e conscientização sobre o tema.

O encontro será realizado das 19h às 21h, no CTEE (Centro de Treinamento de Educação e Esporte), localizado na Rua Castro Alves, 146, no Centro.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer destaca a importância da participação das famílias, profissionais da educação e demais integrantes da comunidade na construção de uma rede de proteção, especialmente diante dos desafios relacionados à segurança de crianças e adolescentes no ambiente digital.