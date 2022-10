Projeto Giro Cultural estreia em grande estilo em Alegrete

Na noite da última segunda-feira (10), houve a estreia do projeto Giro Cultural. O objetivo foi fortalecer os laços musicais entre novos talentos, artistas atuantes e público local da cidade, bem como incentivar novos artistas e valorizar os atuantes, ampliando o cenário musical através da troca de experiências.

Estão previstos quatro encontros no mês de outubro no formato roda musical, um novo talento e um artista atuante por evento, buscando a diversidade de gêneros musicais. Cada encontro terá a duração de 1 hora.

E assim foi. Logo na estreia elas deram um show cantando e falando. A estudante de música, talentosa Lívia Fernandes Bastos e a cantora Vanusa Souza tiveram grande performance no Giro Cultural.

O mediador foi o consagrado músico Filipi Coelho. Apaixonadas pelo gênero sertanejo, as meninas cantaram e falaram sobre preconceito com a mulher e carreira musical.

O bate-papo no hall do Centro Cultural foi um sucesso e prossegue nos dias 17, 24 e 31 de outubro com início às 19h e término às 20h.

17/10 – Ana Laura Dornelles e Daniel Rodrigues;

24/10 – Camille Paz e Leandro Hartmann;

31/10 – Mariana Padilha e Túlio Urach.

As participações serão confirmadas conforme suas disponibilidades, portanto, o cronograma poderá sofrer alterações.

A comunidade está convidada para prestigiar mais este projeto cultural que fomenta a música de artistas locais. A entrada do público é franca com sugestão de doação de alimentos que serão recolhidos no início de cada dia de evento. As doações serão entregues ao setor de Defesa Civil do município.

Fotos: Caroline Coelho