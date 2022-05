O ilimitado repertório de golpes faz mais uma vítima e com alta soma em dinheiro

A vítima disse que entrou em um site onde realizou um cadastro para participar de um grupo, onde havia um seleção para realizar venda de produtos.

A vantagem iria ocorrer conforme a venda e o investimento da pessoa, desta forma, ele iria ganhar uma quantia em relação a porcentagem da venda.

No início, o homem recebeu um link onde teve algumas instruções e realizou duas vendas e recebeu o valor que seria correspondente pela “comissão “.

Mas, o valor seria agregado conforme o investimento da vítima que acabou realizando transações através de pix com o objetivo de adquirir valores maiores, entretanto, após fazer as transferências decidiu que gostaria de cancelar o investimento, algo que teria sido apontado como uma possibilidade e o valor seria reembolsado. Porém, a partir do momento em que solicitou o que o dinheiro fosse devolvido, perdeu totalmente contato com as pessoas que seriam administradores do grupo.

Desta forma, suspeita que tenha caído em um golpe.