Cenáculo com Maria reuniu fiéis da Padroeira do Brasil

O 22º Cenáculo com Maria reuniu fiéis da Igreja Católica no ginásio do Colégio Divino Coração desde às 7h30min, de quarta-feira(12). O evento foi organizado pela Renovação Carismática Católica (RCC).

Entre cantos, orações e muita demonstração de fé, eles pediram bençãos e também evocaram as crianças e todo o povo brasileiro.

Jovens conduziram a imagem de Nossa Senhora por dento do Ginásio, sob a forte devoção dos fiéis à Padroeira do Brasil.

Às 16h foi celebrada a missa, pelo Padre Pedro Navarro, no ginásio que, no dia 12 de outubro, homenageou e agradeceu as bençãos e proteção de Nossa Senhora Aparecida.

História de Nossa Senhora Aparecida

De acordo com a lenda, no ano de 1717, pescadores lançaram suas redes no Rio Paraíba do Sul, com o objetivo de pescar peixes grandes para um jantar especial para o Conde de Assumar.

Eles tentaram muito, mas não estavam conseguindo pescar nada. Quando já estavam quase desistindo, um pescador chamado João Alves, apanhou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, primeiro o corpo e depois a cabeça, e enrolou-a em um manto. Em seguida, as suas redes que até então vazias, abundavam em peixes.