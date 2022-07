Projeto Jovens Empreendedores capacita professores municipais

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), informa que os professores da Rede Municipal de Educação receberam capacitações presenciais referente ao Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP , realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, nos últimos dias 30 de junho e 1 de julho, nas dependências da Universidade Norte do Paraná (Unopar).

Na quinta-feira, 30, a formação foi realizada para os professores dos anos finais do Ensino Fundamental. Já na sexta-feira, 01, os contemplados foram os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Os professores já haviam realizado as formações on-line do Projeto e, nessa formação presencial puderam vivenciar ferramentas essenciais na sua preparação para aplicação do projeto aos alunos.

O JEPP acontece no município desde 2017. Neste ano, todas as escolas da Rede Municipal irão implementar o projeto.

A educação empreendedora proposta por esse projeto visa incentivar os alunos a buscar o autoconhecimento, novas aprendizagens, além do espírito de coletividade. Neste sentido, a educação deve atuar como transformadora desse sujeito e incentivá-lo à quebra de paradigmas e ao desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores.