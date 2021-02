Homem, descontrolado, tentou colocar fogo na casa com a mulher e os filhos dentro

Compartilhe















No bairro Vera Cruz, ex-marido tenta colocar fogo em residência com mulher e filhos no interior da mesma.

Segundo relato policial, a vítima de 37 anos disse que, na madrugada de segunda-feira, por volta da 1h50min, o acusado de 43 anos tentou entrar na residência e a mesma não permitiu. Por esse motivo, o acusado colocou fogo em um balde com roupas e, descontrolado ressaltava que iria incendiar a casa com a mulher e os filhos de 4 anos e outro de 20 dias no interior da residência. Com as chamas altas, ele colocou o balde perto da casa e, ao sair quebrou um cano de água.

A vítima fez o registro policial contra o ex-companheiro. Ela também solicitou Medidas Protetivas pois segundo ele, teme por sua integridade física.