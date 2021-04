Projeto Muros da Inclusão inicia com intervenção na pracinha Júlio Barragana Vaucher

Compartilhe















A vereadora Firmina Soares/PDT, presidente da Câmara, escolheu a última quarta-feira(28) para efetuar o lançamento do projeto “Muros da Inclusão”. Bem cedo, já estava com sua assessoria na pracinha Júlio Barragana Vaucher, bairro Jardim Planalto, para o início da pintura na mureta ali existente.

O artista plástico Bolivar Marini, do Coletivo Multicultural, com sua sensibilidade e de forma voluntária , pintou o alfabeto em Libras, a Língua Brasileira de Sinais. Para a autora do projeto, a iniciativa visa humanizar esses logradouros ao mesmo tempo promover a inclusão social.



A professora tradutora e intérprete de Libras, Josie Santos Pillar, prestigiou o ato que contou também com a presença de Leonardo e Flávia, representantes da comunidade de surdos e Marcos Viknícius, o Marquinhos, presidente da Associação de Moradores do bairro Joaquiim Milano.

Para a professora Josie, a iniciativa é muito louvável no sentido de dar visibilidade à Língua de Sinais e à comunidade de surdos. É o respeito e reconhecimento da importância de Libras, a nossa segunda língua que precisa ser respeitada, enfatizou.



Coincidência ou não, o início do projeto ocorreu há quatro dias da data de oficialização da Língua Brasileira de Sinais, que ocorreu em 24 de abril de 2002, através da lei 10436.

Moradores do Bairro Jardim Planalto estiveram presentes, acompanhando o início do trabalho e aproveitaram para manifestar à vereadora Firmina a preocupação com relação à pracinha que precisa de cuidados, especialmente no tocante à limpeza e também sobre a presença de uma carreta que permanentemente está estacionada defronte à pracinha, tirando toda a visibilidade daquele logradouro e atrapalhando o trânsito.

O próximo local a receber intervenção do projeto Muros da Inclusão será na escola Honório Lemes, em data a ser definida. As assessoras de gabinete da presidência, Camila e Renata, estiveram presentes e auxiliaram no trabalho de pintura.

Júlio Cesar Santos Fotos e Fonte: assessoria de imprensa CMA