Projeto Profissões dos Sonhos é oficialmente lançado no IRMA

O Projeto Profissão dos Sonhos foi oficialmente lançado em Alegrete. As atividades no Bairro Rui Ramos, é coordenado pelo Chefe Escoteiro Adão Roberto.

Procurando contribuir com a formação de melhores cidadãos, especialmente da comunidade do Bairro Rui Ramos, no extremo norte de Alegrete, a Direção do Grupo Escoteiro Honório Lemes, com o apoio da Direção da Igreja AD Madureira, Escola Oswaldo Dorneles, Rotary Alegrete Sul e comunidade, criaram o “Projeto Profissão dos Sonhos”.

O principal objetivo do projeto é atender crianças e jovens do bairro, com oficinas profissionalizantes de acordo com a vocação de cada criança, baseada na doutrina escoteira de formação.

No último sábado (28), ocorreu a cerimônia de lançamento, na presença de autoridades, pais e comunidade local. O vereador João Leivas destacou a boa iniciativa e colocou-se à disposição para somar ao projeto.

Já o rotariano Padula, do Rotary Alegrete Sul lembrou os bons tempos do local e destacou a boa iniciativa que envolverá as crianças da comunidade.

O Pastor Jonivan, da Igreja Assembleia de Deus Madureira orou pelo Projeto, pedindo as bênçãos de Deus sobre essa iniciativa. A diretoria do Grupo Escoteiro Honório Lemes, destacou o trabalho do Grupo e a disposição em mais este desafio comunitário. Ao final, as crianças realizaram uma apresentação e receberam um lanche festivo, para comemorar o início do Projeto.

Foi bastante elogiada a iniciativa do projeto

No IRMA, o Profissões dos Sonhos terá suas atividades nas terças, quintas e aos sábados. As inscrições das crianças e jovens podem ser feitas pelo telefone 999566385, com o pastor Jonivan.

Cada criança terá um padrinho, conforme a profissão escolhida. Entre as profissões já escolhidas no projeto estão policial, militar, bombeiro, veterinária, engenheiro e médico. Um médico já apadrinhou cinco crianças do projeto.

O pessoal do Grupo Escoteiro Honório Lemes vai coordenar a organização pedagógica do projeto. A AABB juntamente com o Rotary Alegrete Sul são apoiadores do projeto. O Grupo Escoteiro Honório Lemes foi fundado em 1990, completa neste ano 32 anos de atividade na comunidade e tem sua sede e importante apoio, no anexo junto a AABB. Realiza suas atividades aos sábados das 14 às 17h.