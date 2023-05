Projeto que busca erradicar o trabalho infantil no Brasil foi implementado em Alegrete

O PETI é um projeto de grande importância social, que tem como objetivo a erradicação do trabalho infantil no Brasil. Infelizmente, ainda existem muitas crianças que são obrigadas a trabalhar em condições desumanas, privando-as do direito à educação, lazer e convivência familiar.

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social (SPDS) tem desempenhado um papel fundamental na coordenação do PETI, realizando ações que visam sensibilizar a população sobre a gravidade do problema do trabalho infantil e a importância de combatê-lo. Uma das iniciativas do projeto foi a realização de uma palestra informativa com alunos da EMEB Fernando Ferrari, onde foram abordados os impactos do trabalho infantil na vida das crianças e adolescentes.

Além disso, o PETI conta com o apoio de outros projetos, como o ACESSUAS e o Criança Feliz, coordenados respectivamente por Norma Martins e Deise Camargo, que trabalham em conjunto para garantir a proteção integral das crianças e adolescentes.

É importante ressaltar que as crianças e adolescentes são titulares de direitos que devem ser protegidos pelas autoridades competentes. O Ministério do Trabalho, os Conselhos Tutelares, o Poder Judiciário, o Ministério Público e as Defensorias Públicas têm a responsabilidade de fiscalizar e garantir o cumprimento desses direitos, a fim de que todas as crianças tenham acesso à educação, ao lazer e a um ambiente familiar seguro e saudável.

O PETI é um projeto de extrema importância social, que busca garantir um futuro mais justo e igualitário para todas as crianças e adolescentes do país, livres do trabalho infantil e com acesso aos seus direitos básicos.