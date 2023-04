Ritmistas é campeã 36 anos depois da última conquista

O grito – é campeã – foi entoado pelo atual presidente da Escola Nós Os Ritmistas, a grande vencedora do Carnaval fora de época de Alegrete. Foram mais de 40 anos sem conquistar o título, a última vez tinha ocorrido em 1987, no ano do sesquicentenário de Alegrete com o enredo ”Exaltação à mãe natureza”. A escola havia encerrado os desfiles 1992.

Emocionado, Rafael Faraco acrescentou que o trabalho foi muito árduo e que, esse título vai fazer com que a escola seja vista de forma diferente. Ele agradeceu a todos que auxiliaram, apoiaram e trabalharam para esta conquista. No total, a agremiação contabilizou 359.6 pontos.

Nós Os Ritmistas levou à Avenida a reverência à IYÁLODÉ, que representa as mulheres negras da sociedade. O recado no samba-enredo: não brinca com a força das pretas, homenageou mulheres que marcaram e marcam presença na sociedade, como: Mãe Araci, a luz da Umbanda; professora Terezinha, Dáda, primeira voz do povo, abençoada; Dandara, a bailarina que brilha; e Noêmia Domingues, fé e religiosidade.

Em segundo lugar ficou a Mica e em terceiro lugar Canudos. Foi realizada uma volta pelas ruas centrais da cidade e a comemoração na sede da escola no bairro Vila Nova.

Um pouco da história da escola:

Nós Os Ritmistas foi a primeira escola de samba fundada em Alegrete, idealizada pelo carnavalesco Osvaldo Medeiros em 1957. Na época, final da década de 50, o carnaval de rua em Alegrete estava enfraquecido, passava por um período de desmotivação, de desanimação, inclusive os próprios clubes registravam um movimento pífio.

Com a fundação de uma escola de samba, no caso Ritmistas, trouxe um ânimo, um fôlego no carnaval tanto de rua como alento ao de salão. Os Ritmistas iniciaram em 57, mas o primeiro desfile, a primeira disputa na avenida entre as escolas de samba ocorreu somente em 1959, por idealização da Rádio Alegrete.

Recheada de muita história e cultura com farta contribuição de pessoas como o Sargento Oswaldo Medeiros, Nilo Gonçalves, Paulino Gonçalves e consolidada pela Dona Elza, Noêmia Domingues, Baía, Garede, Eucares Fagundes e tantos outros que se dedicaram à escola ao longo dos anos.

Além de ser a primeira escola fundada, Nós Os Ritmistas, também foi a primeira campeã da história do carnaval de Alegrete. Já nos anos 60 foram os anos dourados para Vermelho e Branco, a escola conquistou carnavais e era uma escola bastante celebrada pelas pessoas, bastante querida da comunidade do samba.

Ainda não década de 70, começaram a ingressar as primeiras mulheres na escola. Dona Elza, ocupou o lugar do Bahia, a porta-bandeira coube a mãe do Bahia, Dona Noêmia Domingues.

Com a saída de Osvaldo Dorneles, a família Domingues assumiu Os Ritmistas em meados de 1967. O carnavalesco Bahia, e, principalmente Dona Noêmia, assumiram durante um bom tempo a administração da Nós Os Ritmistas.

Fotos Alessandra Viero e Gisele Luz