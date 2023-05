Consul do Grêmio diz que não irá recolocar o marco do clube em outro local

O Marco do Grêmio foi removido das imediações da BR 290, em Alegrete. A informação foi confirmada pelo Cônsul Adão Ramos. De acordo com o gremista, em razão de uma mudança de administração do estabelecimento comercial nas adjacências, ocorreu a solicitação de que a estrutura fosse retirada. Com grande apelo e um símbolo do amor e a paixão dos torcedores de Alegrete pela equipe Tricolor, o Marco foi idealizado no ano de 2019.

Na semana passada, ocorreu a retirada do marco do Grêmio das imediações da BR 290, entrada de Alegrete. O marco, que foi idealizado pelo cônsul do Grêmio em Alegrete, Adão Ramos, tinha homenagens a jogadores, técnicos e presidentes do clube.

De acordo com Adão Ramos, o motivo da retirada do marco foi a troca de administração do estabelecimento comercial nas adjacências e também a segunda entrada de acesso ao posto construída recentemente. O Cônsul explicou que teve uma reunião com os responsáveis pelo posto, que o alugaram por quinze anos e têm a preferência de compra após esse período. Eles optaram por não manter o marco no local, devido a algumas mudanças iniciando pela segunda entrada.

Além disso, Adão Ramos mencionou que houve uma proposta para colocar o Marco em um local público, mas a ideia acabou sendo descartada devido à possibilidade de vandalismo e enchentes. Alegrete é uma cidade complicada nesse sentido, segundo ele.

Adão também destacou que não irá discutir por causa de futebol e que prefere se concentrar em seu comércio. Ele investiu em trazer o jogador Barcos para a cidade, bem como o presidente do Grêmio no ano passado, mas optou por retirar o marco devido às circunstâncias.

“Todo o investimento, à época, de 40 mil reais foi meu, que também sou empresário do ramo de hotelaria, nesta caso, do Hotel Alegrete. Inclusive, o Barco quando esteve aqui adquiriu dois imóveis do Grupo Ritt, responsável pela infraestrutura e execução do projeto. Fora isso, era preciso auxílios constantes como o mais recente diante do vandalismo e a troca da bandeira, todos os cuidados foram meus. Desta forma, até esses valores ficam como prejuízo, mesmo assim, tudo foi esclarecido e decidi que a retirada para um local público, não é do meu interesse pois fiquei muito chateado com o vandalismo que ocorreu lá e em tantos outros locais da cidade. Diante disso, também deixei claro que, se alguém tiver interesse pode assumir o Marco, pois precisa sempre de cuidados, até mesmo a troca é feita por meio dos novos administradores do local.”explicou.