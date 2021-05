Projeto Sopa Social beneficia famílias em Alegrete

Compartilhe















Na quarta-feira, dia 25 de fevereiro, a Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com a UABA, iniciou mais uma ação do governo municipal do prefeito Márcio Amaral e do vice-prefeito Jesse Trindade, o “Projeto Sopa Social”, com o objetivo de ampliar a garantia de segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade social no município. Os contemplados foram os moradores do Núcleo Habitacional Oswaldo Aranha e Getúlio Vargas. Ao todo, serão servidas diariamente 100 sopas, totalizando mais de 3000 refeições distribuídas mensalmente.

O Projeto Sopa Social é mais uma das atividades que surgiram durante a pandemia para endossar as ações de segurança alimentar.

A cada distribuição, serão contemplados locais diferentes, priorizando os bairros mais necessitados, e a escolha é de acordo com o diagnóstico das áreas de vulnerabilidade do Centro de Referência da Assistência (CRAS).

Através de um planejamento semanal, a equipe do Cozinha Comunitária produz as sopas e equipes do bairros são encarregadas da entrega. ““O tempo ruim vai passar, a gente vai superar, com muita união. Com o objetivo de mobilizar a nossa comunidade em prol dos mais impactados pela pandemia do coronavírus, o prefeito Márcio e o vice-prefeito Jesse não medem esforços. Hoje foi o pontapé inicial de mais um projeto muito importante criado na nossa gestão. Quero agradecer também a presidente do bairro Oswaldo Aranha, Tânia Branco e a Angela Rodrigues, do Grupo Tradicionalista Os Tauras”, declarou a secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti.