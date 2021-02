Quanto vale sua vida? Cuide dela com Carisaúde!

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

Já parou para pensar quantas e quantas vezes foi necessário aguardar muito tempo para realizar consultas ou exames, inclusive os de alta complexidade?

Acompanhe:

A vida é o bem mais precioso que possuímos e a preservação dela depende de cada um de nós.

Em reunião na tarde de ontem (4) com Cristiano Torunsky – membro da Comissão do Carisaúde e Priscila Gonzalez Alves – Supervisora do Carisaúde, foi apresentado ao PAT, um projeto todo reestruturado que tem por objetivo proporcionar à comunidade um serviço que vai ao encontro da necessidade de cada um e de acordo com a sua realidade. Essa nova proposta é a oportunidade que faltava para que todos tenham acesso aos produtos e serviços do hospital, com qualidade, agilidade e acolhimento.

Como funciona?

Mensalidades a partir de R$ 30,00 oferecendo consultas e exames no hospital com 50% de desconto.

O Cartão de Carisaúde possui três tipos de categorias: Econômico, Familiar e Rural/Empresarial.

Serviços:

Os usuários e seus dependentes poderão usufruir os descontos do cartão no plantão 24 horas, plantão pediátrico, consultas eletivas com médicos clínicos e especialistas, exames laboratoriais, exames de imagem, internação, oncologia e parceiros do Carisaúde.

Por que ser Carisaúde?

• Você e sua família merecem e sua saúde agradece;

• Um Projeto todo reestruturado, considerado o melhor cartão de descontos;

• Agora com preços que cabem no seu bolso;

• Mais benefícios para você e sua família;

• Sem carência.

Consultório CARISAÚDE (Santa Casa de Caridade):

De segunda à sexta-feira: das 07h às 17h50 sem fechar ao meio dia.

NOVIDADE: a partir de fevereiro os profissionais abaixo atenderam no Consultório Carisaúde.

Dr. Dion Lenon Fioravante Almeida – Clínica Geral

Dra. Juliana Mello Modugno Salles – Dermatologista

Dr. Julio Paim Rigol – Ortopedia e Cirurgia de Quadril

Dr. Jocelmo Jaques de Jaques – Clínica Geral

Dra. Laura Luzardo Bertoldo – Ginecologista/Obstetra

Dra. Maria Del Carmen Cornejo La Torre – Clínica Geral

Dra. Renata Carlesso dos Santos – Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva Alta e Medicina Interna

Parceiros do Projeto Carisaúde:

Todo projeto precisa de parcerias para seu fortalecimento e o este não é diferente. Profissionais especializados, renomados na cidade, das mais diversas áreas aderiram a essa ideia e realizam atendimento para os clientes do Carisaúde em seus consultórios, clínicas e estabelecimentos comerciais com descontos especiais.

Um novo Carisaúde, para te atender ainda melhor!

Informações:

Telefones: 55 3426 2888

Whatsapp: 55 9 9626 4720

Endereço: Santa Casa de Caridade – General Sampaio, 88 – Vila Nova

Aline Menezes