Promoção Social aceita doações de fraldas

Com o rio em mais de 11m 40cm acima do normal, a alta umidade do ar e a volta do frio em Alegrete, a preocupação se volta para o serviço de assistência às famílias desalojadas de suas casas. A Secretaria de Promoção Social que realiza a distribuição de cestas alimentares e agasalhos solicita, também, a doação de fraldas.

A Secretaria Iara Caferatti diz que também precisam muito de fraldas de todos os tamanhos, visto a grande necessiades das famílias com bebês. Quem quiser doar e só entrar em contato com a Secretaria ou pelo fone pessoal de Iara Caferatti (55) 999060011, E claro que alimentos sempre são bem vindos, atesta.