Polícia Civil de Alegrete realiza doação de 90kg de carne para instituições de caridade

A Polícia Civil, por meio da DECRAB/Alegrete, realizou uma significativa doação de mais de 90kg de carne para instituições de caridade locais que estão prestando assistência às vítimas das enchentes na região. As carnes doadas, foram apreendidas numa operação e irão desempenhar um papel fundamental no fornecimento de alimentos para várias famílias em situação de vulnerabilidade.

A ação demonstra o compromisso contínuo da DECRAB/Alegrete em servir à comunidade de maneira positiva e eficaz. A polícia ressalta a importância da participação ativa da população na promoção da segurança e na resolução de problemas da comunidade, incentivando denúncias anônimas por meio do número (55) 98451-1681. É importante ressaltar que todas as informações fornecidas serão tratadas com absoluto sigilo, garantindo a proteção da identidade do denunciante.

A doação de alimentos às instituições de caridade se deu em razão de que, conforme destacou o Delegado Ewerton Melo, estavam em condições de consumo.