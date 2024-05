Promotoria de Alegrete só em regime de urgência devido a inundação da sede do MP em Porto Alegre

Em decorrência da interrupção no fornecimento de energia elétrica na sede institucional do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), pela concessionária CEEE Equatorial, devido à inundação na área central e orla da Capital, foram desligados preventivamente os sistemas internos. Desta forma, o site está indisponível.

A medida visa a garantir a integridade dos sistemas, que serão religados tão logo o fornecimento da energia seja restabelecido. Em Alegrete, a sede do Ministério Público está aberta para atendimento presencial apenas para casos de urgência. (Avenida Tiaraju, 944).

Com a sede central do Ministério Público em Porto Alegre atingida pela inundação, a situação afeta o trabalho e o atendimento das Promotorias em todo o estado, que estão sem sinal de telefone e de internet e muitas sem luz.

Foto: MPRS