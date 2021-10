Proprietário do Bolicho do Jaci, no Passo Novo, morreu neste domingo

Uma das grandes referências do Passo Novo, sempre foi o Bolicho do Seu Jaci. Impossível passar pela RSC 377 e não ter pelo menos, uma vez, frequentado o Bolicho que foi fundado no ano de 1989.

Os alunos do IFFar, professores e funcionários, desde o período em que era Escola Agrotécnica têm muitas histórias sobre o seu Jaci Antunes Dorneles, que faleceu neste domingo(10), devido a um infarto.

Jaci, também, foi sócio fundador do CTG Oswaldo Aranha e, no Durasnal, ele era conhecido como Perdis.

Já no ano de 2016, com o apoio da esposa e da filha – Jacieli – a ampliação do estabelecimento comercial deu espaço ao restaurante, com uma variedade em lanches que também contempla a culinária campeira.

Seu Jaci estava com 75 anos e as últimas homenagens serão na Funerária Angelus, na rua Daltro Filho. O sepultamento será amanhã(11), às 10h, no Cemitério Público Municipal.