De acordo com a Brigada Militar, os dois motoristas trafegavam no mesmo sentido, bairro – centro. Em frente ao Jockey, o condutor de uma caminhonete Freemom, bateu na lateral de uma Sportage que, com o impacto, saiu da pista, subiu a calçada e atingiu duas contenções de concreto.

Motorista provoca grave acidente, deixa dois idosos feridos e foge do local sem prestar socorro

O casal, ambos de 67 anos, que estava na Sportage foi encaminhado à Santa Casa pelo Samu. As vítimas queixavam-se de dores no corpo e iriam passar por exames. Já, o suposto casal que estava na Freemom fugiu do local.

Testemunhas relataram aos policiais que uma mulher seguiu correndo na Avenida Tiaraju em direção ao centro e o motorista saiu no sentido contrário – bairro Santos Dumont.

Quando os policiais militares chegaram na Avenida, estava apenas a caminhonete Freemom abandonada. No interior, havia algumas latas de cervejas que estavam vazias.

Já o casal, vítima do acidente, foi levado ao hospital. O filho do idoso foi acionado para retirar o veículo, que ficou com danos de grande monta, da Avenida.

A Freemom foi recolhida ao depósito do Detran, pois estava bloqueando a via. As latas de cervejas e um celular foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia onde foi realizada ocorrência por lesão corporal e fuga de local de acidente.

A Brigada militar atendeu a ocorrência e a Guarda municipal também esteve no endereço.