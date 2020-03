Protege-se a vida, depois os empregos, diz Eduardo Leite após pronunciamento de Bolsonaro

Presidente criticou medidas dos governadores e prefeitos sobre confinamento total.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, manifestou-se, nas redes sociais, sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite desta terça-feira (24). Bolsonaro criticou as medidas dos governadores de promover confinamento da população, as quais chamou de “terra arrasada”, e também se manifestou contra o fechamento de escolas, medida que foi uma das primeiras adotadas no Rio Grande do Sul.

Eduardo Leite, no seu perfil do Twitter, disse que “é urgente promover alternativas ao confinamento”, mas “não se faz isso com ataques à ciência e cautela médica mundialmente estabelecidas”.

“Não deixamos de olhar economia e empregos. Mas não assistiremos inertes a uma doença se alastrar. Protege-se 1) a vida 2) os empregos. Nesta ordem”, declarou o governador.

Nesta terça-feira (24), o Rio Grande do Sul confirmou pelo menos 112 casos de coronavírus. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela secretaria estadual, 62% dos casos são do sexo masculino e 38% do feminino. A faixa etária com o maior número de confirmações segue sendo a dos 50 aos 69 anos, com 47 casos.

GaúchaZH utiliza, para contabilizar os casos no Rio Grande do Sul, os números divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. O dado pode apresentar defasagem em relação aos apresentados por prefeituras.

Confira a lista dos municípios com registro de casos de coronavírus

Alvorada -2

Anta Gorda – 1

Bagé – 7

Bento Gonçalves – 2

Camaquã – 1

Campo Bom – 2

Canoas -6

Capão da Canoa – 2

Carlos Barbosa – 1

Caxias do Sul – 2

Charqueadas – 1

Cruzeiro do Sul – 1

Dois Irmãos – 1

Eldorado do Sul – 1

Erechim – 3

Estância Velha -1

Estrela – 1

Farroupilha – 1

Garibaldi – 1

Ivoti – 2

Lajeado -5

Osório – 1

Paraí – 1

Porto Alegre – 47

Rio Grande – 1

Santa Maria – 2

Santana do Livramento – 3

Santiago – 1

Santo Antônio da Patrulha – 1

São Leopoldo – 1

Sapiranga – 1

Serafina Corrêa – 3

Taquara – 1

Torres – 4

Viamão – 1 Fonte: Gaúcha/ZH