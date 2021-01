Protesto após prorrogação de restrição de entrada na Argentina bloqueia ponte em Uruguaiana

A medida, que valeria até a sexta (8), foi estendida até 31 de janeiro. Podem entrar somente moradores, naturais da Argentina ou não, que tenham saído do país entre 1ª de abril até 25 de dezembro do ano passado.

O objetivo é evitar a disseminação do coronavírus na Argentina. O país já iniciou a vacinação contra a doença, no fim do ano passado.

A brasileira Débora do Vale Rocha participou da manifestação. Ela mora no Brasil e é casada com um argentino, com quem tem três filhos com dupla cidadania. Está desde o dia 25 de dezembro, tentando ingressar ao país vizinho.