Protesto dá resultado e Governo Leite anuncia recursos para 566

Após o protesto realizado no último sábado (25), uma comitiva alegretense esteve nessa manhã de terça-feira (28), na Assembleia Legislativa para uma importante reunião com o secretário estadual dos Transportes Juvir Costela, na sala da liderança do Governo Eduardo Leite.

O encontro reuniu líderes do governo juntamente com o prefeito Márcio Amaral acompanhado dos vereadores Moisés Fontoura, Mirian Shure e Luciano Belmonte e da presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete Fátima Marchezan.

Durante a audiência foi anunciado a liberação de R$ 3 milhões para obras na RS 566. O deputado Frederico Antunes intermediou o encontro entre as lideranças municipais e os líderes do governo do estado.

O prefeito Márcio Amaral, conversou com o direror-geral do DAER, Luciano Faustino sobre o montante que inicialmente vai contemplar os 5 quilômetros iniciais da Waldemar Borges a partir do trecho da rótula das Quatro Bocas.

Trecho da RS 566, que vai receber pavimentação asfáltica. (Foto: Júlio Cesar Santos)

A empreiteira que irá realizar a obra será a Construtora Alegretense. O recurso deverá sair em torno de 30 dias, tendo início das obras, logo na sequência. A demanda atende em parte os anseios das lideranças do Alegrete.

Em situação crítica, Waldemar Borges terá os primeiros 5 km asfaltados (Foto: Júlio Cesar Santos)

O forte protesto ocorrido sábado em Alegrete uniu produtores rurais, comunidade e caminhoneiros que criticaram severamente a situação de abandono que a via está a dias do início do escoamento da safra 2020. A RS 566 é uma via estratégica para o escoamento de grãos, considerada uma das que mais apresenta fluxo, e liga até a localidade de Maçambara e a cidade de Itaqui.

Júlio Cesar Santos Fotos: Júlio Cesar Santos e divulgação AL