Protestos dos caminhoneiros seguem em rodovias gaúchas

Caminhoneiros fecham rodovias em diferentes pontos do país, depois que o ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pelo voto.

O protesto acontece em diferentes rodovais e estados do Brasil desde a madrugada de ontem. Aqui na região nenhuma rodovia foi bloqueada.

No RS, os caminhoneiros estão nas rodovias federais: BR 116 em Vacaria ( desvio); BR 116 em 44 Vacaria (bloqueio total); BR 470 Km 225 Garibaldi ( trânsito bloqueado); BR 153 Km 53 Erechim; ( total com liberação de 15 em 15 minutos); BR 285 KM 60 em Ijuí ( bloqueio total liberação de 15 em 15 minutos); BR 496 em Entre -Ijuí acesso a Cruz Alta- RS( trânsito fluindo pelas alças); BR 285 Km 496 entre Ijuí (veículos desviando pelo pátio do posto de combustíoveis, as tem retenção sobre a via , com filas , conforme a PRF

Na madrugada desta segunda-feira, uma paralisação na cidade de Barra Mansa, no Sul Fluminense, parou a BR-116 nos dois sentidos. A ocorrência, confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), aconteceu por volta de 0h30, no quilômetro 276. Por volta de 1h30, já havia entre 40 a 50 manifestantes no local, de acordo com o órgão.