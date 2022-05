Psicopedagogo: profissional essencial no desenvolvimento infantil

A Psicopedagogia é um campo de atuação que reúne os conhecimentos e diretrizes de outras áreas, como a Pedagogia, a Psicologia, a Antropologia, a Psicanálise, a Neurologia, a Fonoaudiologia e a Psicolinguística. Podemos afirmar que o profissional de psicopedagogia é fundamental no contexto clínico e educacional para o processo do desenvolvimento infantil, assim como, nas dificuldades e limitações inerentes, agindo na busca da origem da dificuldade apresentada, que pode ser de interação social, física, cognitiva e até mesmo emocional, possibilitando uma melhor precisão no tratamento, se for o caso.



Na premissa de que “todas as crianças são iguais, mas com suas diferenças”, Alegrete conta com a Psicopedagoga Fabiane Maciel, natural de Santiago-RS, formada em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, Pós-Graduada em Psicopedagogia conforme registro na Associação Brasileira de Psicopedagogia/RS nº 0387-21, realizando atendimento em espaço seguro e aconchegante com recursos necessários para testes e avaliações psicopedagógicas com suporte de anamnese convencional e especializada em Transtorno do Espectro Autista – TEA, para avaliar as funções cognitivas, motoras e de interação social dos clientes, o que é a base para uma intervenção e promoção da reabilitação das funções prejudicadas durante o desenvolvimento infantil, incluindo a identificação das dificuldades e falhas no processo de ensino, para auxílio e proposição de melhorias no desenvolvimento intelectual.



Fabiane Maciel tem vasta experiência na área da saúde e da educação no que tange o desenvolvimento infantil, atuando no diagnóstico e intervenção psicopedagógica. Destaca-se também sua atuação na área de concentração, memória, habilidades, déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

Além disso, é capacitada no desenvolvimento cognitivo e afetivo, autismo e arteterapia, dificuldades de aprendizagem no TEA, neurociência e aprendizagem, funções executivas e estimulação psicomotora no processo de alfabetização, alfabetização e letramento, dislexia e ABA – intervenção em crianças com TEA.



ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO

Endereço: Praça Oswaldo Aranha, 59 (Em frente ao Centro Cultural).

Fone / WhatsApp: (55) 9 9673-7424