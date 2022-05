Marfrig Alegrete abre vagas para pessoas com deficiência

Share on Email

A Marfrig, líder global em produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, anuncia 22 vagas de emprego na unidade de Alegrete, para pessoas com deficiência. As oportunidades são para funções nas áreas administrativa e industrial.

Os candidatos selecionados terão como benefícios restaurante interno, auxílio fretado, vale-alimentação e seguro de vida.

A quem cuida, o reconhecimento

Os interessados já podem entregar currículo na portaria da unidade, no endereço Estrada Alegrete Itaqui, Km 7, S/N – Capivari, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, até 20 de maio.

Após essa data, o departamento pessoal da Marfrig entrará em contato com os candidatos selecionados para a realização de entrevistas. A candidatura também pode ser realizada no site da Marfrig, na seção Trabalhe Conosco: https://trabalheconosco.vagas.com.br/marfrig.