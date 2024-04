Rodada do Amador marcada pela chuva de gols em Alegrete

No último domingo (28), ocorreu mais uma rodada do Campeonato Amador de Alegrete. Duas categorias entraram em campo, Aspirantes e Principal. A categoria “segundinho” apontou os classificados da Chave A, já a Chave B, tem mais uma rodada a ser disputada.

Abrindo a rodada, a jovem equipe do Raça aplicou uma goleada na equipe do Várzea Verde pelo placar de 3 a 0. No mesmo hórario, no campo do Honório Lemes, o Tinga venceu por 2 a 1 a equipe do Brandão e chegou aos 5 pontos na tabela de classificação. Fechando a rodada dos Aspirantes, a equipe do Nova Brasília aplicou 7 a 1 na equipe do Cruzeiro e chegou também aos 5 pontos. Passaram de fase as seguintes equipes: Raça, Brandão, Várzea Verde e Nova Brasília.

Na categoria Principal, Sindicato e Várzea Verde começaram protagonizando um jogo digno de um clássico do futebol Amador de Alegrete. Porém, aos 21 minutos, uma confusão envolvendo a arbitragem encerrou o confronto. Já no campo do Honório, a equipe do Centenário venceu por 2 a 1 a equipe do Cruzeiro. O terceiro jogo entre Alvorada e Brandão foi decretado W.O a favor da equipe do Brandão.