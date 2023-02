Quadra lotada e muito samba no encontro das baterias da Imperatriz e Canudos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

“Foi mais um momento histórico para o Carnaval de Alegrete”, comemorou o vice-presidente da Imperatriz Vilmar Freitas.

Ele destacou a emoção em ver a quadra lotada em uma grande harmonia que encerrou com as duas baterias das escolas animando a festa.

Língua de Sinais: uma Câmara muito mais inclusiva

O público lotou e interagiu com a vibração das duas escolas que deram um brilho especial a noite, em mais um momento sublime no carnaval da cidade. Sem rivalidades, Imperatriz e Canudos mostraram a força e amizade em prol do carnaval de rua de Alegrete.

Em um discurso firme e emocionante, a Presidente dos Canudos, Ilva Borba Goulart a convite do Presidente da Imperatriz, Gabriel Peres Feijó, subiu ao palco e em sua fala afirmou a importância cultural, segundo diz, o carnaval pertence a toda nação brasileira, bem como ressaltou a necessidade de investimentos pelas forças políticas locais e finaliza agradecendo a toda equipe ASSERCAL e todas as escolas que juntas estão lutando para realizarem um grande carnaval, lembrando que será feita a primeira passarela do samba da fronteira Oeste.

A Imperatriz recebeu em sua quadra, a mais querida, a Unidos dos Canudos. Intérpretes, rainhas, musas, destaques e principalmente, as baterias, proporcionaram um momento sublime de celebração ao samba.

Morre Mera, proprietário da farmácia Globo

A 31 dias da maior festa popular, o carnaval de rua de Alegrete retoma com força total desde a preparação do local, que está em obras na Avenida Inácio Campos de Menezes, promete ser memorável e fazer das duas noites um ambiente de muita festa, alegria e união.

Veja a galeria de fotos por: Alessandra Viero @alevierofotografias

Com informações

RZB Comunicação

Assessoria de Imprensa ASSERCAL