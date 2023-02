Sicredi Essência realiza suas assembleias 2023

A Sicredi Essência realiza as suas assembleias 2023, a partir do dia 7 de março nos 14 municípios da sua área de atuação do Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Os três primeiros encontros acontecerão no estado capixaba, nas cidades de Colatina, São Gabriel da Palha e Nova Venécia.

A cooperativa Sicredi Essência completa 43 anos de atuação, e reforça o seu compromisso em levar o cooperativismo para mais pessoas. Há pouco mais de um ano iniciou sua expansão para o estado do Espírito Santo fortalecendo também a sua solidez. A cooperativa tem mais de 85 mil associados e 4 bilhões de recursos administrados entre os dois estados.

Como serão as Assembleias em 2023?

Para este ano, as assembleias da cooperativa Sicredi Essência, serão realizadas no formato híbrido. De forma presencial de 7 a 27 de março e de forma e virtual de 3 a 7 de abril como forma de manter o cooperativismo vivo, dando oportunidade para um número maior de associados participarem.

Os encontros são importantes oportunidades para que o associado coloque em prática o seu papel de dono, exercendo por meio do voto a sua participação nas definições pautadas para este ciclo.

“Além da apresentação dos resultados, os associados terão a oportunidade de votar em pautas como a distribuição dos resultados financeiros da cooperativa. Em abril 2022, mais de R$ 11,6 milhões voltou nas contas corrente ou poupança de milhares de associados da Sicredi Essência, referente ao resultado de 2021 e mais de R$ 16 milhões em juros sob a cota capital, em dezembro de 2022.” Informa o presidente da Sicredi Essência, José Antônio Menezes, que conduzirá os eventos junto com as equipes das agências de cada cidade.

Confira abaixo o calendário de assembleias 2023 da Sicredi Essência.