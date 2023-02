Morre Mera, proprietário da farmácia Globo

“Conhecido como Mera, o empresário e proprietário da Farmácia Globo, sempre foi muito atuante na cidade e conquistou, com muito trabalho e dedicação, um público fiel, além de ser um dos parâmetros na região central, principalmente, no período do Hospital São José, na Coronel Cabrita – em Alegrete”- enfatizam alguns clientes.

Com 36 anos de atuação no ramo da saúde, a empresa teve o nome escolhido em 1986 devido, à época, ser o maior veículo de comunicação – a rede Globo.

A farmácia iniciou depois que o empresário, com o apoio da esposa Mariza Antunes, vendeu um carro e um terreno para investir no comércio.

Um dos pontos que sempre foi destaque e que ele primava era o atendimento ao cliente. Mera, destacava que havia, também, muitos alegretenses fiéis, do período da caderneta. Alguns, ao longo dos anos se tornaram grandes amigos.

O empresário deixa um grande legado para todos. “Ser proprietário de uma farmácia não é o mesmo que ser de uma loja. A farmácia é um compromisso de atender as pessoas muitas vezes dia e noite, além de ter uma atenção e um olhar muito mais humano diante de cada situação. As pessoas entram no local, muitas vezes fragilizadas com alguma enfermidade e o carinho recebido sempre é uma ligação entre a empresa e o cliente” – ressaltam os amigos.

“O Mera sempre foi uma pessoa muito alegre, com uma bondade sem tamanho! Trabalhou mais de 30 anos no comércio de Alegrete, sempre atendendo a todos com muita atenção e carinho” – destacam os familiares.

Mera deixa esposa e filhos. As últimas homenagens estão acontecendo na Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, 220. O sepultamento será às 17h desta quinta-feira(2), no Cemitério público em Alegrete.