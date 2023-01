Quadras das escolas de samba lotaram no fim de semana; confira

Na última sexta-feira(20), a noite alegretense foi agitada com várias atividades incluindo as escolas de samba.

Na escola Nós os Ritmistas, ocorreu o concurso “A Rainha da diversidade”. Segundo o presidente Rafael Faraco, o concurso representa a importância da inclusão e representatividade social, característica que não pode faltar no carnaval. A festa contou com a presença musical do grupo oficial da harmonia da escola, Estação do Samba” citou.

A eleita foi Milena, entretanto também participaram Jenifer Black, Juh Almada, Zafira Pampita Quadros. A equipe Assercal e RZB comunicação parabenizam todas as candidatas participantes. Já na noite de sábado a escolha foi da Rainha Juvenil.

Na Imperatriz ocorreu o ensaio da bateria com a Harmonia. A quadra esteve lotada, muito samba, alegria e o lançamento da camiseta da bateria.

A escola de samba Mocidade Independente da Cidade Alta- MICA realizou a escolha da rainha mirim. Entre as candidatas, a pequena Laura Vitória Santiago de Araújo de 7 anos foi a escolhida pelos jurados.

Com muita animação, novamente a quadra estava lotada.

Uma outra com programação na sexta-feira(20), foi a escola Acadêmicos do Por do Sol, com roda de samba com Alexandre Rosa e a escolha do gato e gata molhada.

A programação nas escolas é diária. Nas redes sociais, a programação completa.

O retorno do carnaval de rua, após 8 anos, tem sido um dos momentos mais esperados no Município e, desde que foi anunciado, a Assercal e todas as escolas estão trabalhando de forma incansável.

Fotos: Marisa Neto, Alessandra Viero e Katiuscia Oliveira