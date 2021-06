Quais as chances de ocorrer e o que fazer em caso de efeito colateral da vacina AstraZeneca

Quais as principais reações relatadas por quem se vacinou com dose da AstraZeneca?

O que mais acontece é dor no local da vacina. Mas também é possível haver reações sistêmicas, pelo corpo. Nisso entram as dores musculares, febre, mal estar e calafrios.

Pessoas vacinadas com a vacina da AstraZeneca têm mais possibilidade de reações do que pela CoronaVac? Por que?

Sim, teoricamente a da CoronaVac é a vacina utilizada hoje no Brasil com menos efeitos sistêmicos. A explicação se dá pela plataforma em que as vacinas são feitas: a Coronavac é a partir do vírus inativo, enquanto a da AstraZeneca tem o vetor viral. As pessoas fazem a reação normalmente pelo vetor viral, que é a capa de um vírus que dá resfriado.