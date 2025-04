Quando os desenhos animados inspiram a moda: collabs inesquecíveis

Os desenhos animados são parte integrante da cultura pop há décadas, presentes não apenas no cinema e na TV, mas influenciando o mundo da moda. Seu impacto transcende as telas, estampando uma infinidade de produtos, como roupas, calçados, bolsas, acessórios e muito mais, onde os personagens se tornam as estrelas das coleções, repletas de peças cheias de magia e emoção que buscam despertar a criança interior, além de impulsionar as vendas. Link: https://lista.mercadolivre.com.br/tenis-stitch



Muitas marcas colaboram com histórias e personagens adorados, tanto no setor de moda infantil como em coleções para o público de outras idades. As colaborações entre marcas e desenhos animados realmente são fascinantes, pois áreas com identidades tão distintas conseguem criar produtos que misturam o espírito leve da animação com o toque fashion da moda. Os designs infantis, por exemplo, ao incorporar luzes brilhantes, cores vibrantes e personagens icônicos, permitem que os pequenos fãs expressem carinho por seus desenhos favoritos por meio do que vestem.



Um dos ícones mais recentes de collab de sucesso entre calçado infantil e personagem de desenho é o tênis do Stitch barato. A opção estilosa e divertida é tudo que os fãs mirins do famoso personagem do filme “Lilo & Stitch”, da Disney, querem colocar nos seus pezinhos. Ainda mais neste momento em o live-action Lilo & Stitch está prestes a ser lançado nos cinemas, com data de estreia marcada para maio de 2025. Marcas como Mini-Pé, Pop, Folk e Star, entre outras, têm várias opções masculinas e femininas dos tênis do Stitch em diversas numerações. Os modelos, inclusive, estão disponíveis nos melhores marketplaces da Web.



De personagens clássicos da Disney e super-herois da Marvel a ícones contemporâneos como Chihiro, Totoro e Homer Simpson, as marcas aproveitam o poder da imaginação para criar estilos que não são apenas funcionais, mas também que transportam os fãs para mundos mágicos, onde a imaginação não tem limites. Este fenômeno deu origem a uma fusão única entre entretenimento e moda, fazendo com que os trajes sejam muito mais que um simples acessório, mas uma forma de demonstrar como o fantástico mundo da animação é inspirador.



Além de criar coleções exclusivas, a colaboração entre os estúdios de animação e marcas renomadas é uma poderosa ferramenta de marketing. Para os estúdios, produtos baseados nos personagens é uma forma de divulgação e de manter a conexão com os fãs por mais tempo. Para as marcas, os desenhos animados alcançam um público mais amplo e diversificado. Abaixo estão alguns desenhos e personagens encantadores que inspiraram roupas, calçados e uma infinidade de acessórios em collabs inesquecíveis para todas as idades.





Colaborações com a Disney



Se existe uma empresa estrela quando se trata de collab com moda, é a Disney. Ele detém o recorde de colaborações com uma grande variedade de marcas, desde marcas de luxo até marcas mais acessíveis.





Gucci x Disney



Uma das colaborações mais famosas até hoje continua sendo a Gucci x Disney. Essa parceria foi uma surpresa para clientes da marca que se perguntavam como o famoso Mickey Mouse poderia caber nas roupas da coleção prêt-à-porter. O lançamento aconteceu em janeiro de 2020, em celebração ao Ano Novo Chinês daquele ano. Mickey aparece estampando as peças da grife de luxo italiana, uma escolha que também fez alusão ao Ano do Rato. A coleção cápsula, criada por Alessandro Michele, acabou sendo muito mais diversificada e fez grande sucesso. Mickey e sua turma estamparam tênis, moletons, camisetas, bolsas e acessórios que combinavam o monograma da Gucci e imagens dos personagens mais queridos dos desenhos animados da Disney.





Givenchy x Disney



Para celebrar a chegada do seu 100º aniversário, que aconteceu em 2023, a Disney fez uma parceria com a casa de moda francesa Givenchy. A marca já havia colaborado com a Disney diversas vezes, mas especificamente para a ocasião, lançou uma coleção cápsula, masculina e feminina, estrelada por Oswald The Lucky Rabbit (Oswald, o Coelho Sortudo), um dos primeiros personagens criados por Walt Disney. Novamente, a escolha do personagem foi feita na intenção de celebrar o Ano do Coelho, em linha com a celebração do Ano Novo Lunar que entraria em 2023, além do aniversário da The Walt Disney World. Projetada pelo diretor criativo Matthew M. Williams, a coleção incluiu roupas casuais como moletons, camisetas, calças, jaquetas e vários acessórios.





Havaianas x Disney



No final de 2023, a marca brasileira Havaianas uniu-se à Disney para lançar uma coleção de sandálias e acessórios com temas Disney e Marvel. Esta collab reuniu os personagens dos dois estúdios para a criação de estampas inéditas – modelos com Mickey e Amigos, Princesas Disney, Os Vingadores e Homem-Aranha incorporam o espírito lúdico dos desenhos animados dos estúdios de Walt Disney com produtos para todos os tipos de fãs, de todas as idades. Essa não foi a primeira parceria da marca com a companhia norte-americana. Desde 2013, a Havaianas já vinha lançando produtos baseados nas animações Disney, mas essa, em especial, homenageou os 100 anos da The Walt Disney Company.





Outras collabs inesquecíveis



Loewe x Studio Ghibli



Para sua parceria mais emocionante, a Loewe escolheu o Studio Ghibli, o estúdio de animação japonês que produz os animes mais famosos da história, incluindo A Viagem de Chihiro, Oscar 2003 de Melhor Animação 2003. O longa-metragem, uma ode à lealdade, amizade e perseverança diante da adversidade, foi a inspiração da coleção de 2022 da luxuosa marca espanhola. Denominada A Viagem de Chihiro, a coleção incluiu camisetas, camisas, moletons e sapatos com ilustrações dos icônicos personagens do filme. Peças como cachecois, cobertores e famosas bolsas da marca também receberam detalhes dos personagens. A Loewe tem mais duas parcerias com o estúdio japonês – uma inspirada no filme O Castelo Animado e a outra em Meu Amigo Totoro.





Converse x Os Simpsons



Entre 2013 e 2014, a Converse se tornou a primeira marca a lançar uma coleção com um dos desenhos animados mais famosos do mundo: Os Simpsons. A edição limitada, denominada The Simpsons Chuck Taylor All Star, foi complementada por citações famosas dos personagens da série, algo que agradou em cheio os pés de muitos fãs. Os tênis de cano alto, com modelos para adultos e crianças, foram estampados com ilustrações dos personagens da famosa família da série de TV, Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie, além de frases ditas por eles no programa. A família e outros icônicos habitantes de Springfield ilustraram os tênis que eram voltados para todas as idades. Em alguns modelos, as estampas e frases avançavam até o solado.