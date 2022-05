Quarta-feira deve ser marcada por chuva em Alegrete

Mantendo as previsões do retorno da umidade no Sul do Brasil, os modelos meteorológicos continuam indicando a entrada de uma nova frente fria pelo Rio Grande do Sul a partir desta quarta-feira (25).

A chegada da nova frente está provocando pancadas de chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. A fronteira com o Uruguai teve chuva desde manhã.

A tendência é de que os próximos dias também sejam marcados por chuva no Rio Grande do Sul. E a temperatura, deve ficar em queda entre o final de maio e o início de junho.

Com relação aos volumes, o modelo Cosmo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê acumulados entre 20mm e 30mm no oeste do Rio Grande do Sul nas próximas 24 horas. A tendência é que o sistema avance para as demais áreas do estado gaúcho, com chuvas de até 50mm em algumas áreas nos próximos dias. O modelo mostra ainda que esse sistema não deve ter força para avançar para as demais áreas do país.

O modelo de previsão estendida continua indicando chuvas em todo o Sul do Brasil nos próximos sete dias, de acordo com a atualização divulgada nesta manhã pela Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA).

No período entre 25 de maio e 2 de junho, o modelo norte-americano prevê chuvas entre 40mm e 80mm no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O modelo mostra ainda a chance de chuva no extremo sul do Mato Grosso do Sul na próxima semana.

Entre os dias 2 e 10 de junho, o NOAA reduz o volume de chuvas no Sul do Brasil, indicando condição de precipitação apenas na faixa leste do Rio Grande do Sul.

