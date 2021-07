Quase 600 pneus velhos foram recolhidos em Alegrete

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informa que na terça-feira, 27, encaminhou um carregamento de 590 pneus para o destino correto através do convênio com a empresa Reciclanip. Foram 230 pneus de caminhão, 300 pneus de carro e 60 pneus de moto recebidos no Ecoponto, por borracharias, empreendimentos ou por pessoas físicas.

A Reciclanip é considerada uma das maiores iniciativas da indústria brasileira na área de responsabilidade pós-consumo, também conhecida como logística reversa. O trabalho de coleta e destinação de pneus inservíveis realizado pela entidade é comparável aos maiores programas de reciclagem desenvolvidos no país, em especial, ao de latas de alumínio e embalagens de defensivos agrícolas.

“Essa é uma ação fundamental para o meio ambiente da nossa cidade. Proporcionar o destino correto e sustentável dos materiais também é construir um novo futuro para a nossa população”, destacou a secretária de Meio Ambiente Gabriella Segabinazi.

DPCOM