Quebra da produção de soja pode chegar a 50% em Alegrete devido a falta de chuva

Sem chuvas regulares em Alegrete, há mais de quatro meses, o prejuízo se reflete na produção agrícola do Município.

Uma cultura que vem aumentando a área cultivada em Alegrete é a da soja, cuja previsão de cultivo para 2023 era de 100 mil hectares.

Tiago Pedroso, engenheiro agrônomo da Emater, explica que a soja que foi plantada no cedo com a colheita prevista agora para o final de março terá uma quebra bem expressiva. -Sem chuva por tanto tempo, as lavouras não resistiram e devemos ter uma queda da metade da produção.

Mas como temos um outro ciclo de produção que só vai ser colhido em maio, o Agrônomo diz que essa não será tão afetada porque há previsão de chuvas nas próximas semanas.

No geral, disse o técnico da EMATER, vão ser mais de 23% de perdas da produçaõ de soja em Alegrete. Dos 42 sacos esperados por hectare, com a falta de chuva vai baixar para 30 sacos por ha, conforme dados da Emater de Alegrete.