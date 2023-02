Moradores vão à Prefeitura em busca de soluções para o bairro Airton Senna

O prefeito Márcio Amaral e o vice Jesse Trindade, acompanhados do procurador do Município, Paulo Faraco, do Secretário de Infraestrutura, Mario Rivelino, da secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, da diretora de Habitação, Adriana Bortoluzzi e do vereador Itamar Rodriguez, receberam na manhã desta quinta-feira (23) moradores do bairro Ayrton Senna, que corresponde a área invadida, local da tragédia com uma família, onde um casal e o filho morreram vítimas de uma descarga elétrica, quando um integrante tentava fazer um reparo na ligação de luz.

O gestor municipal voltou a explicar que a Prefeitura trabalha pela regularização de diversas áreas invadidas, inclusive a localizada no bairro Ayrton Senna, aguardando apenas decisão judicial em virtude de ações de reintegração de posse.

O prefeito apresentou documentação que atesta que já havia solicitado no ano passado a autorização para ligação de água e luz no referido local. “Nos lamentamos muito o ocorrido, mas já tínhamos agido muito antes. Há meses que solicitamos que essas famílias pudessem ter água e luz dignamente”, assegurou o prefeito.