Cabeleireira critica o preconceito de CEP, quando profissionais são preteridos por atuarem em bairros

A empreendedora Suelen Duracenski, 37 anos, fez um desabafo nesta semana no seu perfil no facebook que teve repercussão em curtidas e comentários. O preconceito de CEP: quando o bairro em que se reside representa uma barreira de acesso ao trabalho.

A alegretense disse ao PAT que há tempos percebe um certo preconceito em relação ao trabalho de quem reside em certos bairros da cidade. “Vejo que muitas pessoas têm o conceito de que apenas o que tem um valor agregado se traduz no melhor, mas não é isso. Eu sou formada há seis anos e seis que trabalho muito para dar o meu melhor e, muitas vezes a cultura de ir em uma loja “cara” é o que importa, contudo, muitas vezes esses locais pecam, inclusive no atendimento.”- cita.

“Eu abri meu salão há cinco anos, e meu objetivo sempre foi dar o melhor atendimento e deixar a cliente satisfeita. Mas, talvez, pelo fato de ser em um bairro na Zona Leste, existe muito preconceito, por não ter “o glamour de alguns do centro”, entretanto, a qualidade parece secundária, o que é um erro nesse julgamento.”- destaca.

A cabeleireira acrescenta que o trabalho pode ser ótimo, mas falta humildade de muitos para que possam reconhecer que não é o local que faz o profissional e, sim, a qualificação.

Compreende-se como discriminação a forma de tratamento injusto ou negativo direcionado a uma determinada pessoa ou grupo. É quando a igualdade, fundamental no ambiente profissional, é alterada. Define-se preconceito como a opinião formada antecipadamente, sobre determinada pessoa ou grupo, se baseando em conceituacão prévia e em estereótipos.

“Penso que há espaço para todos, e as pessoas precisam valorizar todos os profissionais. É inadmissível, o preconceito ou julgamento pelo teu comércio ser em bairro. Esse olhar de que tudo precisa ter decorações grandiosas e que precisa ser em uma sala na região central, é um erro. As pessoas devem conhecer o trabalho e o profissional primeiro. Eu amo o que faço e isso é realizado com paixão, portanto, não admito algumas reações em razão de que meu salão ou qualquer comércio é em bairro, as pessoas precisam ter empatia e respeito. Existem profissionais que são incríveis e residem em bairros, atendem em bairros.” falou.

Se há algo que deveria ser, mas não é nada simples na existência humana, é a arte de conviver em meio às diferenças, sendo assim, a cabeleireira acrescenta que o desabafo em seu perfil falando da importância em valorizar o trabalho de todos, independente dos bairros ou região central. Todos precisam ter o seu espaço valorizado independente da área da cidade, mas pelo que são como profissionais. Está faltando amor e empatia nas pessoas- comenta.