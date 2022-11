Raça vence na Sub-9 da Copa Integração e traz mais dois bons resultados de Santa Maria

Share on Email

A Copa Santa Maria 2022 foi um sucesso reunindo clubes da região. No domingo, a equipe Sub-14 conquistou o 3° lugar, depois de ser o primeiro na fase de grupos da chave. O representante alegretense perdeu nos pênaltis na semifinal para a Chapecoense.

Na segunda, foi a vez do Sub-9 que conquistou o título de campeão ao derrotar a Escolinha Piá, donos da casa, por 2 a 0 na final da Copa Integração Sub-09.

Já no feriado da Proclamação da República, a equipe Sub-12 conquistou o terceiro lugar entre cinco times, onde no grupo se classificaram apenas os dois primeiros para as semi.

Em três dias de competições, a escola teve apenas duas derrotas em todas as categorias somadas. “Foi um baita desempenho. Obrigado aos pais por acreditarem no processo. Gostaria de agradecer aos apoiadores dessa viagem, pois sem eles, a missão ficaria muito mais difícil”, destacou o professor Felipe Ribeiro.

No rol de empresas que apoiaram o esporte destacam-se Tá Barato pra Caramba; Fazenda Silêncio; Paulo Bérquo; Bebidas Pedroso; Energy Suplementos; Inovar Imobiliária; Mekal casa limpa; Açaí SA e Gomes Barber.

Fotos: reprodução