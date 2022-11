Dia da Prematuridade- enfoca a importância do pré natal em quem é gestante

Vanessa Martins, que coordena o grupo voluntário mães da Neo, em Alegrete, diz que é bem importante que as gestantes busquem uma unidade de saúde, próxima a sua casa, para fazer o pré-natal e exames que ajudam a detectar problemas, ainda, no ventre da mãe e evitem problemas com bebês.

“Usar muito da aceitação se o bebê nascer prematuro para que a mãe e o pai possam dar suporte a criança”, evidencia.

Davi com sua foto de prematuro e agora um lindo bebê

Ela destaca ser importante os pais permanecerem perto do filho, porque o amor é o melhor remédio, cita Vanessa Martins.

Alegrete conta com um dos melhores serviços de atendimento a bebês prematuros do RS, com a UTI Neonatal que tem um serviço de excelência e referência a todo estado. A neo conta com 10 leitos a bebês com mais necessidades de atendimento e mais cinco aos que precisam de tratamento intermediário. Esses cinco, ainda, não foram liberados pelo Ministério da Saúde, mas já estão montados na Santa Casa.