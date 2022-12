Racing vence terceirona do citadino que definiu os finalistas na Série A

Share on Email

O Racing é o grande campeão da Série C, do campeonato citadino de futsal 2022. A equipe confirmou o acesso a Série B, ao vencer o Aimoré Futsal por 4 a 2 no último sábado (3).

As rodadas decisivas entre sexta e sábado foram marcadas por uma forte campanha solidária ao narrador, radialista e desportista Pablo Marzulo, que está hospitalizado.

No ginásio da Arena, a bola rolou na sexta-feira pelas quartas de final da segundona. definindo os últimos semifinalistas. O SER Atlas fez 6 a 2 no Real Tchê/CAID e carimbou classificação para semi. O outro classificado foi o Deportivo La Portera que superou o Várzea Verde por 4 a 2.

No sábado mais uma rodada de arrecadação em prol do desportista Pablo Marzulo. O Racing e o Aimoré Futsal sobem para segundona em 2023. O CFC Alegrete ficou em terceiro na Série C.

Racing e Aimoré sobem para B em 2023.

A artilharia na Terceirona ficou com os goleadores André Romário (Aimoré) e Thiago Braga (Racing), ambos balançaram a rede 10 vezes. A Defesa Menos Vazada foi para o Futsal Brasil com 9 gols sofridos. O troféu disciplina coube a Center Fhotos, com apenas dois cartões amarelo na temporada.

Na semifinal da elite do futsal alegretense dois espetáculos marcaram a semifinal. A AABB encarou o Real num jogaço. No tempo normal houve empate em 4 a 4. Nas cobranças de pênaltis deu AABB por 7 a 6.

AABB está em mais uma final de citadino.

Na outra semi, o União Society/FNP duelou com o Fortaleza. Um jogo eletrizante e de intensa disputa pela bola. Melhor para o União Society/FNP que fechou a partida em 3 a 2.

União Society/FNP se garantiu na grande final da Série A.

De acordo com a organização do citadino no próximo sábado (10), será realizada as semifinais da Série B. Às 19h, jogam AEF Tigres x Deportivo La Portera e logo em seguida às 20hs jogam Eliseos Futsal x SER Atlas.

A final da Série A entre AABB x União Society/FNP está prevista para o dia 17, juntamente com a final da segundona.