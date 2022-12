Quarteto do Fronteira Oeste Rugby participa de competição internacional por time de Santa Maria

No último final de semana quatro atletas do Fronteira Oeste Rugby reforçaram o Universitários Rugby de Santa Maria (URSM), no 5º Seven Rugby Rivera.

A competição contou com mais de 200 desportistas do Uruguai, Brasil e Argentina. Com 12 equipes, 9 no masculino e três no feminino, o evento foi realizado na sede Arlequinos Rugby Club.

Mateus Araújo, aluno de graduação de engenharia de telecomunicações, Queler Ribeiro aluno de graduação de engenharia mecânica, Alex Chervenski já formado em engenharia de software e Felipe Felina Formado em engenharia civil.

Foi um grande torneio de rugby sevens, a modalidade do rugby com 7 jogadores em campo. O torneio internacional realizado em Rivera contou com grandes patrocinadores como a Pepsi e a Gatorade.

O quarteto de atletas da cidade de Alegrete, integra o time Fronteira Oeste Rugby, e reforçou o time de Santa Maria, que já atuou na primeira divisão do rugby brasileiro.

Na disputa com 9 times masculinos ao total e 3 times femininos, na qual 5 times masculinos do Uruguai, 3 do Brasil e um da Argentina, o time de Santa Maria conseguiu trazer o 3º lugar para a casa com a ajuda dos atleta alegretense.

Os Atletas de Alegrete disputam torneios pela Universidade Federal do Pampa, como Copa Unisinos, e também representam a universidade em eventos do RS.

O Fronteira Oeste Rugby, apesar da pandemia está retornando com suas atividades. O time alegretense é o atual campeão da Copa Internacional de Rugby, sediada em Alegrete onde se consagrou campeão, em cima de times argentinos e uruguaios no ano de 2017.

Fotos: reprodução