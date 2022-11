Rafael Pedroso Excursões apresenta o calendário de viagens para 2022 e, em 2023, te leva direto ao Planeta Atlântida

“Viajar é trocar a roupa da alma”…

(Mário Quintana)

Rafael Pedroso Excursões há onze anos atua na organização de viagens para concursos, shows e férias nas praias.



E em 2023, retoma as atividades em grande estilo, com destino direto ao Planeta Atlântida!

Rafael Pedroso Excursões já esteve presente nas últimas cinco edições do maior festival do sul do Brasil, com intervalo em 2021 e 2022 da não realização do evento, devido à pandemia.



Neste ano, logo no início, os organizadores das excursões levaram mais de 250 pessoas para as provas do Concurso da Brigada Militar do RS, na capital do Estado e região metropolitana. Logo em seguida, presença expressiva nas excursões para os shows nacionais do Gustavo Lima, no mês de março e do Dilsinho, em maio, ambos na cidade de Santa Maria.



Já no mês de outubro, a última excursão foi para o show do Henrique & Juliano, também na cidade de Santa Maria.



A Excursão para o Planeta Atlântida 2023 será mais uma daquelas super viagens que já estão programadas e organizadas com todo o cuidado e segurança que os passageiros merecem.

Confira abaixo, o calendário de excursões ainda para este ano:

• 18/11 – Excursão Show Israel & Rodolfo em Santiago com passaporte completo (Ingresso e Excursão) – Saída de Alegrete com parada em Manoel Viana;

• 19/11 – Excursão Show Sorriso Maroto em Santa Maria com passaporte completo (Ingresso e Excursão) ) – Saída de Alegrete com parada em Manoel Viana;

• 27/11 – Excursão Concurso INSS para prova em Uruguaiana;

• 27/11 – Excursão Concurso INSS para prova em Santa Maria – Saída de Alegrete com parada em Manoel Viana e São Francisco de Assis;

17/12 – Excursão Natal Luz de Gramado e Canela – Saída de São Francisco de Assis, paradas em Manoel Viana, Alegrete e Rosário do Sul.



A excursão para o Planeta Atlântida 2023 com saída de Alegrete e região, será na quinta-feira dia 02 de fevereiro de 2023. O evento acontecerá nos dias 3 e 4 de fevereiro na SABA Atlântida em Xangri-lá no litoral gaúcho.



O retorno será no domingo às 19 horas, com isso, quem preferir curtir uma praia no domingo terá praticamente todo o dia livre. E a excursão não é somente para quem quer ir ao Planeta Atlântida, você pode ir e curtir a praia nesses 3 dias.



Aos interessados em algumas das excursões acima citadas ou para quem deseja organizar aquela tão sonhada viagem com a equipe da empresa Rafael Pedroso Excursões, favor contatar diretamente pelo WhatsApp 55 9 9649 6647.

