Rafael Safons é vice-campeão do Festival de Doma e Folclore de Jesus Maria

Os gaúchos se deram bem no principal rodeio da Argentina. O rio-grandino Pierre Rocha fez dobradinha com o alegretense Rafael Safons, campeão de 2019.

O ginete alegretense foi o segundo colocado do Festival de Doma e Folclore de Jesus Maria, na província de Córdoba.

Buscando o tri, Safons juntamente com Pierre mais uma vez fizeram história no maior e mais festejado rodeio da Argentina, o Festival de Doma e Folclore de Jesus Maria, na província de Córdoba, encerrado no último domingo (19). Pierre Rocha venceu na categoria crina limpa.