Sisu 2020: inscrições para a Unipampa seguem até 26 de janeiro

Começaram nesta terça-feira, 21 de janeiro, e seguem até domingo, 26, as inscrições para ingressar na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) em 2020 pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Para essa modalidade, a Instituição oferta 2.455 vagas para 66 cursos de graduação, distribuídos em dez cidades do Rio Grande do Sul. A relação completa dos cursos e da oferta de vagas está disponível no Termo de Adesão (veja abaixo a lista de cursos e vagas por cidade).

O processo seletivo Sisu/Unipampa é composto por duas fases: a Chamada Regular do Sisu e a Lista de Espera. A segunda fase refere-se às vagas eventualmente remanescentes após a matrícula dos selecionados na Chamada Regular do Sisu. Para poder ser chamado tanto na primeira quanto na segunda fase, o interessado precisa realizar sua inscrição até o dia 26. O resultado da Chamada Regular será divulgado, no site do Sisu/MEC, no dia 28 de janeiro. A solicitação de matrícula dos candidatos aprovados deve ser feita na página do processo seletivo Sisu/Unipampa, nos dias 29 e 30 de janeiro. Já a matrícula presencial deve ser realizada no campus que oferta o curso de graduação pretendido no período de 29 a 31 de janeiro, das 8h30 às 14h.

Quem não conseguir vaga na Chamada Regular do Sisu pode manifestar interesse na Lista de Espera, no site Sisu/MEC, de 29 de janeiro a 4 de fevereiro. Após a realização das matrículas dessa fase, ocorre a convocação para a Chamada Oral da Lista de Espera, no dia 26 de fevereiro, e no dia 3 de março de 2020 ocorre a Chamada Oral da Lista de Espera.

Serviço:

Inscrições para o Processo Seletivo Sisu/Unipampa

Quando: De 21/01 a 26/01/2020

Como: http://sisu.mec.gov.br/

Mais informações: Edital nº 483/2019 e site Sisu/Unipampa

Confira o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=R1qXLbV6LpA

Quer saber a outra forma de ingresso na Unipampa?

Cursos e vagas ofertadas pela Unipampa no Sisu 2020

Vagas ofertadas na Unipampa:2.455

Cursos participantes do Sisu: 66

1.1 Campus Alegrete – Total de vagas disponíveis: 285

Ciências da Computação (bacharelado) – 35 vagas disponíveis

Engenharia Agrícola (bacharelado) – 15 vagas disponíveis

Engenharia Civil (bacharelado) – 50 vagas disponíveis

Engenharia Elétrica (bacharelado) – 50 vagas disponíveis

Engenharia Mecânica (bacharelado) – 50 vagas disponíveis

Engenharia de Software (bacharelado) – 35 vagas disponíveis

Engenharia de Telecomunicações (bacharelado) – 50 vagas disponíveis

1.2 Campus Bagé – Total de vagas disponíveis: 365

Engenharia de Alimentos (bacharelado) – 30 vagas disponíveis

Engenharia da Computação (bacharelado) – 40 vagas disponíveis

Engenharia de Energia (bacharelado) – 40 vagas disponíveis

Engenharia de Produção (bacharelado) – 45 vagas disponíveis

Engenharia Química (bacharelado) – 30 vagas disponíveis

Licenciatura em Física (licenciatura) – 25 vagas disponíveis

Licenciatura em Letras Português e Literatura de Línguas Portuguesas (licenciatura) – 30 vagas disponíveis

Licenciatura em Letras – Línguas adicionais inglês, espanhol e respectivas literaturas – 30 vagas disponíveis

Licenciatura em Matemática (licenciatura) – 50 vagas disponíveis

Música (licenciatura) – 20 vagas disponíveis

Química (licenciatura) – 25 vagas disponíveis

1.3 Campus Caçapava do Sul – Total de vagas disponíveis: 170

Ciências Exatas (licenciatura) – 30 vagas disponíveis

Engenharia Ambiental e Sanitária (bacharelado) – 35 vagas disponíveis

Geofísica (bacharelado) – 30 vagas disponíveis

Geologia (bacharelado) – 40 vagas disponíveis

Tecnologia em Mineração (tecnológico) – 35 vagas disponíveis

1.4 Campus Dom Pedrito – Total de vagas disponíveis: 200

Tecnologia em Agronegócio (tecnológico) – 50 vagas disponíveis

Ciências da Natureza (licenciatura) – 50 vagas disponíveis

Enologia (bacharelado) – 50 vagas disponíveis

Zootecnia (bacharelado) – 50 vagas disponíveis

1.5 Campus Itaqui – Total de vagas disponíveis: 309

Agronomia (bacharelado) – 64 vagas disponíveis

Ciência e Tecnologia de Alimentos (bacharelado) – 30 vagas disponíveis

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura (bacharelado) – 30 vagas disponíveis

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (matutino/vespertino) – 50 vagas

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (noturno) – 50 vagas

Matemática (licenciatura) – 40 vagas disponíveis

Nutrição (bacharelado) – 45 vagas disponíveis

1.6 Campus Jaguarão – Total de vagas disponíveis: 170

Gestão de Turismo (tecnológico) – 35 vagas disponíveis

História (licenciatura) – 30 vagas disponíveis

Letras – Espanhol e Literatura Hispânica (licenciatura) – 20 vagas disponíveis

Letras – Português e Literaturas de Língua Portuguesa (licenciatura) – 20 vagas disponíveis

Pedagogia (licenciatura) – 35 vagas disponíveis

Produção e Política Cultural (bacharelado) – 30 vagas disponíveis

1.7 Campus Santana do Livramento – Total de vagas disponíveis: 290

Administração (bacharelado/noturno) – 50 vagas disponíveis

Administração (bacharelado/matutino) – 50 vagas disponíveis

Ciências Econômicas (bacharelado) – 40 vagas disponíveis

Direito (bacharelado) – 50 vagas disponíveis

Gestão Pública (tecnológico) – 50 vagas disponíveis

Relações Internacionais (bacharelado) – 50 vagas disponíveis

1.8 Campus São Borja – Total de vagas disponíveis: 260

Ciências Humanas (licenciatura) – 35 vagas disponíveis

Ciências Sociais – Ciências Políticas (bacharelado) – 35 vagas disponíveis

Direito (bacharelado) – 50 vagas disponíveis

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (bacharelado) – 35 vagas disponíveis

Jornalismo (bacharelado) – 35 vagas disponíveis

Relações Públicas (bacharelado) – 35 vagas disponíveis

Serviço Social (bacharelado) – 35 vagas disponíveis

1.9 Campus São Gabriel – Total de vagas disponíveis: 126

Biotecnologia (bacharelado) – 30 vagas disponíveis

Ciências Biológicas (bacharelado) – 18 vagas disponíveis

Ciências Biológicas (licenciatura) – 18 vagas disponíveis

Engenharia Florestal (bacharelado) – 30 vagas disponíveis

Gestão Ambiental (bacharelado) – 30 vagas disponíveis

1.10 Campus Uruguaiana – Total de vagas disponíveis: 280

Aquicultura (tecnológico) – 35 vagas disponíveis

Ciências da Natureza (licenciatura) – 50 vagas disponíveis

Educação Física (licenciatura) – 50 vagas disponíveis

Enfermagem (bacharelado) – 25 vagas disponíveis

Farmácia (bacharelado) – 25 vagas disponíveis

Fisioterapia (bacharelado) – 25 vagas disponíveis

Medicina (bacharelado) – 30 vagas disponíveis

Medicina Veterinária (bacharelado) – 40 vagas disponíveis