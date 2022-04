Ré que matou padrasto foi inocentada pelo Tribunal do Júri

Share on Email

No sétimo julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Alegrete, neste ano de 2022, mulher que matou ex-padrasto foi inocentada em julgamento.

O Júri aconteceu no dia 19 de abril e a acusação afirmava que no dia 08 de fevereiro de 2011, por volta das 22h, na Rua Helena Galant, Bairro Airton Senna, a acusada matou a vítima mediante disparo de arma de fogo, bem como, que o outro réu teria participado do crime fornecendo a arma utilizada para o crime.



Na sessão de julgamento, foi ouvida a ex-companheira do morto, que informou que sofria diversas agressões, relatando que ela e a filha eram vítimas de violência doméstica.

A ré, em seu interrogatório, alegou que agiu em legítima defesa em vista das ameaças do ex-padrasto que foi até a residência da sua genitora munido de um facão descumprindo as medidas protetivas.

O réu, acusado de participação, por sua vez, em seu interrogatório, negou os fatos.



O Conselho de Sentença, quando da votação, acolheu o pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública absolvendo ambos os réus das acusações reconhecendo que ex- enteada agiu em legítima defesa e que outro indivíduo, não teve participação no fato.

Pelo Ministério Público atuou o Promotor de Justiça Luis Antônio Barbará Dias, pela Defensoria Pública a Defensora Pública Natália Mattos Wild Sarasol, sendo a sessão presidida pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba.