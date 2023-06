Reabilitação neuropsicológica em casos de TDAH na infância e adolescência

A psicóloga Leonara Gripa, já realiza há alguns anos psicoterapia infantil individual e também realiza grupoterapia infantil junto com seu colega psicólogo Gabriel Blaskesi. Leonara possui especialização na área da infância e adolescência. Atualmente atende na sua maioria crianças e adolescentes, área na qual tem se especializado e estudado cada vez mais, buscando sempre ofertar um serviço de qualidade, ético e acolhedor.

Nesses anos atendendo no seu consultório Leonara Gripa viu surgir a necessidade de buscar se especializar e realizar novas intervenções “É notável nesses últimos tempos o aumento de diagnósticos de TDAH- Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade na infância e adolescência. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por padrões de desatenção e hiperatividade/impulsividade severos e frequentes, que causam comprometimento no desenvolvimento da criança. Com o objetivo de ofertar um atendimento que trouxesse uma melhor qualidade de vida para essas crianças que surgiu o interesse pela Reabilitação Neuropsicológica.

A Reabilitação Neuropsicológica tem demonstrado eficácia na melhora das funções cognitivas, no desempenho das atividades de vida diária, no aumento da qualidade de vida dos pacientes e na independência.

Leonara explica que a Reabilitação Neuropsicológica deve iniciar após a criança ter passado pelo processo de Avaliação Psicológica e ter sido identificado os principais déficits cognitivos para iniciar-se os planejamentos de metas com o objetivo de treinar as habilidades prejudicadas dessa criança, uma vez que o propósito da reabilitação é melhorar o funcionamento na vida diária.

