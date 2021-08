Real deixa escapar vitória em casa contra Novo Barreiro

Jogando na Arena Esportes e Lazer no último sábado (21), o Real foi superado no Gauchão de Futsal 2021.

O representante alegretense recebeu a ANBF e protagonizou um jogo bem disputado. Ambas equipes criaram boas chances de marcar.

Mas foi o Real que abriu o marcador após sair pressionando o adversário. A Associação Novo Barreiro empatou o jogo e virou em 2 a 1.

Mas o Real foi valente e buscou o empate em 2 a 2 e logo passou a frente no placar, 3 a 2. Pecando na saída de bola, o time alegretense levou o empate em 3 a 3.

De muita intensidade, o Real buscou a vitória mas acabou levando um gol faltando 20 segundos para o final do jogo. ANBF 4 a 3. Os gols do Real foram anotados por Pablo Witt, Renan e Jacãozinho.

“Tivemos um jogo disputado que era o que a gente esperava. Mas a vitória escapou por entre nossos dedos nos deixando de mãos atadas ao final do jogo, Agora é trabalhar essa semana muito forte para que sábado fora de casa a gente consiga ter êxito em vencer a partida para encostarmos no pelotão a nossa frente. A gente sabe que é difícil uma liga com jogadores experientes, que estão figurando na Série Ouro e nossos atletas mais do que ninguém sabem do que passamos, então é com muito trabalho que a gente procura chegar e fazer um jogo de igual pra igual. Nossa equipe é nova media de idade de 24 anos, temos inúmeros campeonatos pela frente e estar disputando uma competição desse nível mostra para gente que podemos fazer bons jogos”, avaliou o técnico Alonso Medeiros.

O Real segue na lanterna da chave com um ponto ganho em cinco jogos. O adversário na próxima rodada é a APF da cidade de Gentil, que foi a Fontoura Xavier no sábado e bateu o líder por 3 a 2.

A semana de trabalho começa hoje à noite para o Real, que vai precisar de no mínimo 9 pontos no returno para conseguir classificação a próxima fase.

Foto: Roger Severo