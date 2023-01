Real é vice-campeão da Taça Cidade de São Francisco de Assis

Com apenas quatro treinos a equipe do Real comandada pelo técnico Demar Correa, teve uma boa participação no primeiro compromisso do ano.

No último domingo (8), a Querência do Bugio realizou uma grande competição envolvendo seis equipes de futsal da região. Uma taça em comemoração ao aniversário de 139 anos de emancipação política administrativa do município.

A equipe de Alegrete estreou contra os dono da casa e arrancou um empate em 2 a 2. No jogo seguinte outro empate em um gol contra o time do Lanus de Nova Esperança. Classificado para semifinal, o Real acabou ganhando nos pênaltis a equipe de São Pedro do Sul.

Na grande final deu Magnatas de São Francisco de Assis, vitória sobre o Real por 5 a 3. Esta foi a 3ª edição da Taça Cidade de São Francisco de Assis, realizada no ginásio municipal de esportes que foi palco de mais uma competição de alto nível do futsal regional.

A equipe do Real além do vice foi considerada a defesa menos vazada. Já o Magnatas ficou com o título e a artilharia com o atleta Felipe Ajala.

A competição foi uma promoção e realização da prefeitura municipal de São Francisco de Assis, através da Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Lazer.

Fotos: reprodução