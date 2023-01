Atletas de futsal feminino realizam jogo solidário em prol da Moradia Transitória

Share on Email

No último sábado (7), a quadra do Real foi palco para mais uma ação solidária através do esporte. Um grupo de abnegados atletas de futsal feminino organizaram um Gre-Nal solidário.

Embora a vitória tricolor por 7 a 5, o resultado foi o que menos importou. As gurias conseguiram arrecadar aproximadamente 40 quilos de alimentos não perecíveis.

A ideia era a doação de alimentos por parte das atletas que compraram a ideia e compareceram para o clássico solidário. Muita integração e confraternização entre as gurias que juntas marcaram um gol de placa. As doações foram entregues no início da tarde desta segunda-feira (9), na Casa de Acolhimento.

Fotos: reprodução