Real inicia preparação para a temporada 2023

A Sociedade Esportiva Recreativa Real deu largada na noite de quarta-feira (4), os preparativos para a temporada 2023.

Um grupo de 15 atletas realizaram o primeiro trabalho do ano sob supervisão do treinador Dema, que continua a frente do time neste ano.

O treino foi realizado na quadra do Bem Bolado e inicialmente a ideia do clube já é montar um grupo para disputa de um torneio alusivo a cidade de São Francisco de Assis.

“Foi ótima apresentação do grupo. Atletas bem empenhados no primeiro treino de 2023. Vamos trabalhar forte com que temos”, destacou o professor.

Já o presidente Gilson Barcelos adiantou que a ideia é montar um grupo para o torneio e haverá observação de alguns jogadores que disputaram o citadino de futsal. “Teremos plena renovação no plantel”, confirmou Barcelos.

O Real representará a cidade de Alegrete no Torneio de aniversário de São Francisco de Assis que acontece neste fim de semana envolvendo seis clubes da região.

Além dessa competição, o Real deverá disputar outro torneio na cidade de Cacequi e depois sim focar na disputa da Série Prata de 2023 pela FGFS.